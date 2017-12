Sénégal: Banker Awards - UBA du pays désignée Meilleure Banque pour la 6ième fois

L'institution financière panafricaine, United Bank for Africa (UBA), a encore une fois confirmé sa position de leadership sur le continent, en étant sacrée 'Banque africaine de l'année 2017' par le magazine 'The Banker'. Ce prix est une première pour le Nigéria, car c'est la première fois qu'une banque nigériane remporte le prestigieux prix régional très convoité. UBA Sénégal a été aussi distinguée Meilleure Banque.

C'est une très bonne habitude pour UBA Sénégal. Pour la sixième fois de suite, UBA Sénégal a été consacrée meilleure banque.

Par ce sacre, UBA Congo, UBA Tchad, UBA Gabon et UBA Sénégal renforcent ainsi la forte présence du Groupe sur ses marchés de choix en Afrique. Rappelons qu'UBA Sénégal en est à sa sixième consécration, ce qui démontre l'excellence dans la qualité des services offerts sur le marché sénégalais.

Au Sénégal, plus de 250 millions de dollars de financement ont été fournis à la compagnie pétrolière nationale, tandis que l'institution de crédit a agi en tant que chef de file et agent bancaire pour lever 160 millions de dollars pour financer des infrastructures routières. Les solutions numériques de collecte d'impôts de la banque aident également les gouvernements des régions du Sénégal et du Burkina Faso».

Les prix de "Banque de l'année" du magazine Banker sont largement considérés comme les Oscars du secteur bancaire. Depuis 90 ans, le magazine 'The Banker' est la première revue mensuelle mondiale connu du secteur bancaire. Les organisateurs notent que le but du programme de récompenses est de mettre en évidence l'excellence au sein de la communauté bancaire mondiale à travers tout le secteur.

Le magazine Banker sélectionne une banque gagnante dans l'un des 120 pays couverts. Plus de 1 000 candidatures sont reçues et les juges sélectionnent les banques gagnantes en fonction de celles qui ont le plus progressé au cours des 12 derniers mois.

Le prix a été réceptionné par Andrew Martin, Directeur Général de UBA Capital (Europe) Limited, représentant le Groupe UBA. Selon l'organisateur, le but du prix "est de mettre en évidence l'excellence du secteur au sein de la communauté bancaire mondiale. Le gagnant est sélectionné parmi les banques participantes dans chacun des 120 pays d'où les candidatures sont reçues pour la compétition".

La consécration de UBA, The Banker l'explique par le fait que, au regard du paysage économique africain qui a été imprévisible ces derniers temps, et qui a entraîné une récession dans certaines des économies africaines les plus performantes, pendant que la région n'a dans son ensemble connu qu'une croissance de 1.3% en 2016, le groupe a apporté des solutions innovantes.

«Seules les banques régionales les plus diversifiées et innovantes pouvaient prospérer. Et c'est précisément pourquoi United Bank for Africa (UBA) a remporté le prix du lauréat régional 2017. Pour une première fois, l'institution de crédit a enregistré une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au cours de la période sous revue».

Kennedy Uzoka, Directeur général du groupe UBA, qui s'est réjoui de la reconnaissance du magazine 'The Banker', a déclaré : «Ces récompenses marquent une autre étape importante pour le Groupe UBA et témoignent de l'exécution diligente des initiatives stratégiques de la banque en matière de service clientèle».

De son côté, Emeke Iweriebor, Directeur régional de UBA Africa Francophone, a qualifié les prix de passionnants, soulignant que l'excellent travail de la banque en Afrique est de plus en plus reconnu.