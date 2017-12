Angola: Soixante-quinze pour cent des produits des fêtes de fin d'année garantis

Luanda — Le ministère du Commerce a assuré mardi à Luanda que 75 pour cent des produits du panier de la ménagère pour les fêtes de fin d'année (Noël et Nouvel an), étaient déjà disponibles, tandis que les 25 pour cent restants étaient en phase d'embarquement, a informé le ministre du Commerce, Jofre Van -Duném Júnior.

Il a dit que les conditions de stock étaient créées pour ces fêtes et le premier trimestre de 2018, afin de répondre aux besoins alimentaires dans tout le pays.

Le gouvernant qui parlait en conférence de presse, a considéré qu'il y avait une stabilité dans le réseau commercial et les plus de 300 établissements de commerce de gros de grande dimension et 500 points de vente en détail urbains, beaucoup d'entre eux organisés et reliés à des réseaux tels que l'Ecodima qui feront parvenir les aliments essentiels sur la table des Angolais.

Il a indiqué qu'un certain nombre de mesures de prévention, de lutte contre la spéculation sur les prix et d'autres actes répréhensibles étaient en cours, qui seront pénalisés conformément à la loi sur les activités commerciales et empêcheront la commercialisation de ces produits dans les pays voisins.

Il a également affirmé qu'une équipe d'inspection multisectorielle était sur le terrain, en vue de prévenir et de corriger les actes illégaux, avec une attitude pédagogique vis-à-vis des comportements des agents commerciaux.

À l'occasion, le nouvel inspecteur général du commerce, Francisco Felix, qui a pris ses fonctions ce mardi a dit que dans cette phase, il cherchera à faire une action calme, pédagogique avant de sanctionner, afin d'assurer la tranquillité à l'opérateur et qui se reflète dans le consommateur final.

Le ministre du Commerce a ajouté que les services d'inspection seraient plus actifs dans le "modus opérande".