Angola: Appréciation du travail du Groupe parlementaire du MPLA

Luanda — L'organisation du travail du Groupe parlementaire du MPLA, les compétences de ses vice-présidents, le plan d'action pour le réajustement de son Secrétariat et le programme central du 61ème anniversaire de la fondation du Parti ont fait lundi à Luanda l'objet d'appréciation au cours d'une réunion du Bureau Politique de cette association politique.

Présidée par le leader du parti, José Eduardo dos Santos, la 13ème réunion ordinaire du Secrétariat du Bureau Politique du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola s'est penchée sur diverses questions concernant le pays et la vie interne du Parti, indique un communiqué rendu public lundi au terme de la réunion. Ont participé à la rencontre, le vice-président du MPLA et Président de la République d'Angola, João Lourenço, et le secrétaire-général du Parti, Paulo Kassoma. Etaient également présents à la séance, le président de l'Assemblée Nationale (Parlement), Fernando da Piedade Dias dos Santos et le président de la Fondation "Sagrada Esperança", Roberto Victor de Almeida, tous deux membres du Bureau Politique du Parti.

Le BP a discuté des questions liées à l'organisation du travail du Groupe Parlementaire du MPLA, notamment aux compétences de ses vice-présidents, à la constitution de ses Commissions permanentes et à la composition du Comité de députés conseillers. D'autres sujets ayant été au centre de la réunion sont: le plan d'action pour le réajustement du Secrétariat du Bureau politique, le projet de résolution sur l"élection de nouveaux membres du BP, et le Mémorandum sur le Régime de cumul de fonctions du second-secrétaire du MPLA, du Secrétariat provincial de l'OMA (Organisation Féminine du Parti) et le premier-secrétaire de la JMPLA (Organisation Juvénile du parti) et celle de députés à l'Assemblée Nationale. Enfin, le BP a passé en revue le Programme central des commémorations du 61ème Anniversaire de la fondation du MPLA, célébré le 10 décembre, et les informations sur les préparatifs de la réunion du Comité Afrique de l'International Socialiste, qui doit avoir lieu en décembre 2017 à Luanda.