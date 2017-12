Angola: La spéculation des prix sera combattue par l'Inadec

Créé le 25 juillet 1997, l'INAEC, institution publique de défense et protection du consommateur, assure la promotion de la politique des droits du consommateur, information et éducation.

A ce propos, il a fait savoir qu'une Commission multisectorielle, destinée à défendre le consommateur, a été mise en place récemment dans cette région du plateau central. Elle est composée du personnel de l'Inadec, d'Inspection du Commerce, du Service d'Investigation Criminelle, du Service vétérinaire, de Protection civile et Pompiers et d'autres institutions, a-t-il précisé.

