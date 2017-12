Cote d'Ivoire: ICASA 2017 - Dominique Ouattara dit "Oui" pour une génération sans SIDA en Afrique

Mme Ouattara a par ailleurs plaidé pour que les gouvernants et les partenaires « étudient la possibilité de produire des ARV pédiatriques localement, qui seraient de ce fait moins onéreux ».

La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara a exprimé le lundi 04 décembre sa volonté de voir une génération sans sida en Afrique, lors de son allocution prononcée à la cérémonie d'ouverture de la 19ème Conférence Internationale sur le SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles en Afrique (ICASA).

« Oui, une génération sans Sida est possible en Afrique, et nous ne devons ménager aucun effort pour progresser vers cet objectif. Je voudrais ici m'adresser aux communautaires et aux personnes vivant avec le VIH, pour les féliciter des actions qu'ils mènent de concert avec le Gouvernement ».

Mme Ouattara a précisé que cet objectif pourra être atteindre que si toutes les forces se mobilisent. « C'est ensemble que nous parviendrons à protéger nos populations de la pandémie, pour une Afrique sans Sida d'ici 2030.C'est ensemble que nous parviendrons à protéger nos populations de la pandémie, pour une Afrique sans Sida d'ici 2030. »

Bien avant, la première dame a déploré les conséquences du vih sida sur la population ivoirienne. « Plusieurs foyers ont payé le prix de cette pandémie, et plus particulièrement les personnes les plus démunies parmi lesquelles se trouvent les femmes et les enfants ».

Pour juguler cette situation, « j'ai décidé depuis longtemps de m'engager résolument dans ce noble combat contre la maladie, et plus précisément, le Sida qui affecte la mère et l'enfant », a-t-elle ajouté.

Mme Ouattara a par ailleurs plaidé pour que les gouvernants et les partenaires « étudient la possibilité de produire des ARV pédiatriques localement, qui seraient de ce fait moins onéreux ».