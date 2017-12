Burkina Faso: Région du Sahel - Le Japon offre 3 000 tonnes de riz aux cantines scolaires

Grâce à ce don, près de 77 000 élèves filles et garçons du préscolaire et du primaire pourront bénéficier d'un déjeuner les jours de classe pendant 10 mois.

L'ambassadeur du Japon, Tamotsu Ikezaki, estime en outre que plus de 4 000 filles en classe de Cours moyens première et deuxième année (CM1 et CM2) recevront chaque mois une ration sèche de 10 kilogrammes de riz qu'elles pourront partager avec les membres de leur famille.

Avec ce don, le Japon souhaite, en collaboration du Programme alimentaire mondial, réaliser deux objectifs principaux. Il s'agit d'abord de contribuer à relever le taux de fréquentation et d'augmenter la qualité de l'éducation dans la région du Sahel. Puis de contribuer au maintien des filles à l'école et d'encourager leur scolarisation.

«Promouvoir l'éducation des filles, c'est contribuer à l'autonomisation des femmes. Et par cet acte, nous contribuons ainsi à l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable et plus particulièrement à celui qui vise une éducation de qualité pour tous», a dit l'ambassadeur.

Le directeur pays du PAM, David Bulman, qui a remercié le Japon, a adressé ses félicitations au gouvernement du Burkina Faso pour ses efforts quotidiens visant l'atteinte de la scolarisation universelle dans le pays.

Pour lui, ce don du gouvernement et du peuple japonais contribue à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) en général, et à relever le défi «faim zéro» en particulier, c'est-à-dire l'éradication de la faim au Burkina Faso à l'horizon 2030.