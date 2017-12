Maroc: Fondation Mohammed V pour la Solidarité - SM le Roi inaugure un Centre de soins de santé primaires à Sidi Bouknadel à Salé

Sidi Bouknadel — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, mardi à la Commune Sidi Bouknadel (Préfecture de Salé), à l'inauguration d'un Centre de soins de santé primaires, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 16 millions de dirhams.

Ce Centre, dont les travaux de construction ont été lancés par le Souverain le 10 juin 2016, procède de la volonté royale visant le renforcement de l'offre sanitaire par la mise en place d'une prestation médicale de proximité et de qualité qui répond aux besoins des citoyens.

Il s'inscrit également en droite ligne des efforts déployés par SM le Roi dans l'objectif de favoriser l'accès des personnes démunies aux soins de santé, d'accélérer les interventions en cas d'urgence médicale, et de lutter contre l'irrégularité du suivi médical périodique qui pourrait aggraver les cas des personnes souffrant de maladies chroniques.

Le nouveau Centre de soins vient répondre à un besoin très pressant en matière d'accessibilité médicale, dans une localité de plus de 75.000 habitants et où l'hôpital le plus proche se trouve à une quinzaine de kilomètres. Sa réalisation fait partie intégrante d'un programme d'action mené par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et destiné à soutenir le secteur médical national par le biais de programmes de proximité qui viennent conforter l'offre existante et de mécanismes novateurs qui s'adressent aux personnes à besoins spécifiques.

Projet novateur, le Centre de soins de santé primaires de Sidi Bouknadel mettra à la disposition de la population locale des services de proximité de prise en charge des situations d'urgence, des pathologies chroniques, et de soins curatifs et préventifs. Les bénéficiaires auront ainsi accès à une offre de soins multidisciplinaire intégrée, couvrant le traitement des maladies chroniques ainsi que la santé de la mère et de l'enfant.

Edifié sur un terrain de 2.100 m2, avec une superficie couverte de 1.500 m2, cet établissement sanitaire dispose ainsi d'une unité des urgences - appuyée par une salle de radiologie et un laboratoire d'analyse médicale - de salles de consultations de médecine générale et de spécialité (cardiologie, néphrologie, endocrinologie, ophtalmologie), de vaccination, de soins bucco-dentaires, d'une salle de repos, et d'une pharmacie.

Il comprend également une maison d'accouchement avec des salles de consultation gynéco obstétrique, des expectantes, de naissance, de soins pour nouveaux nés, ainsi que deux chambres d'hospitalisation (4 lits). Les femmes peuvent aussi bénéficier de séances de sensibilisation et de programmes de planification familiale et de la santé reproductive.

Un appui psychologique combiné à un service de sensibilisation sera également assuré pour la promotion des bonnes pratiques de santé et d'hygiène.

A noter qu'une ambulance est mise à la disposition du Centre de soins de santé primaires de Sidi Bouknadel pour l'évacuation des cas urgents et compliqués vers le Centre hospitalier provincial ou le Centre hospitalier universitaire le plus proche.

Fruit d'un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et le ministère de la Santé, le Centre de soins de santé primaires de Sidi Bouknadel vient s'ajouter aux différentes actions menées par la Fondation au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, donnant ainsi la pleine mesure de son engagement multiforme et diversifié en faveur du bien-être et de la prospérité des populations démunies.