Afrique: TV5 Monde lance sa nouvelle offre numérique 100% mobile Afrique

Dakar — La chaîne de télévision généraliste francophone TV5 Monde+Afrique a lancé sa nouvelle offre numérique 100% Afrique pour être plus proche des spectateurs africains et augmenter les programmes a dit, mardi à Dakar, son directeur général, Yves Bigot.

"Nous allons investir dans la production africaine pour diffuser plus de programmes africains et être plus présents" a indiqué M. Bigot, qui s'adressait à la presse à l'occasion de la célébration des 25 ans de TV5 Monde+Afrique.

Depuis un mois, a t-il indiqué, "la durée du journal présenté par des africaines est passée de 12 à 26 minutes".

"Les 13 premières minutes sont consacrées à des actualités chaudes du moment là où, les 12 autres minutes sont réservées aux questions de société, des magazines en santé, sport, entre autres" a expliqué le directeur général de TV5 Monde+Afrique.

D'autre part, "TV5 Monde lance une nouvelle vision avec le 100% numérique pour faire mieux et plus à l'endroit de ses 29 millions de téléspectateurs" a relevé Yves Bigot, se félicitant que c'est "la chaîne la plus regardée en Afrique".

De ce point de vue, "nous devons collaborer avec les chaînes africaines, les artistes, les créateurs de manière à développer la production africaine".

"Avec le numérique, il y a plus d'informations centralisées à tel ou tel lieu, pour faire connaître nos productions et nos créations. Là où on se trouve, on peut être connu. Plus personne n'est isolée, plus rien n'est loin. Le numérique change tout" a-t-il fait remarquer.

Le 100% mobile africain est un site et une application mobile qui propose deux types de contenus : l'actualité africaine avec le journal diffusé à l'antenne et disponible sur le site et les articles de la rédaction qui parlent de l'actualité africaine.

L'autre volet est les vidéos, les catalogues qui préparent des revues documentaires numériques, des spots avec plusieurs centaines de vidéos disponibles gratuites et certaines vidéos sont aussi en téléchargement.

"Le numérique est un mode de consommation complémentaire de la télévision. On le consomme où l'on veut. C'est cela la consommation. C'est la demande et c'est le mobile qui peut y répondre" a fait savoir Yves Bigot.