Afrique de l'Ouest: Riyad promet 100 millions de dollars à la force du G5 Sahel

La 19e édition de la Conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles… Plus »

Ce que nous avons essayé d'expliquer, c'est que la lutte contre le terrorisme ne peut être qu'une lutte globale, car ce qui se joue en Irak, en Syrie ou en Libye, si le front du Sahel n'est pas aidé pour pouvoir se consolider, on aura toujours le maillon le plus faible qui va constituer un appel d'air pour les groupes terroristes. »

Il en est revenu avec cette annonce de contribution et espère que cela va en entraîner d'autres : « Cela nous rapproche encore un peu plus de l'objectif des 423 millions, nous espérons aussi que cela puisse constituer une incitation pour d'autres partenaires, et surtout dans la perspective de la conférence des donateurs que nous espérons pouvoir tenir dès que possible.

