Congo-Brazzaville: Lutte contre la fraude - La douane congolaise renforce son dispositif

C'est en 2016, à Bruxelles, que le Congo a signé avec l'OMD un accord sur l'utilisation du nCEN. Pour permettre à l'administration des douanes de faire face aux défis actuels, le gouvernement a autorisé, il y a quelques années, l'installation du logiciel sydonia word qui est un système de gestion de douanes automatisé couvrant la plupart des procédures de commerce extérieur. Développé à Genève par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, ce logiciel traite les manifestes, les déclarations de douanes, les procédures de comptabilité, le transit et les régimes suspensifs.

Rappelons que la nouvelle application a été créée pour assister les administrations douanières dans la collecte et le stockage des données relatives à la lutte contre la fraude au niveau national, grâce à sa capacité d'échange d'informations aux niveaux régional et international.

