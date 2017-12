Angola: Promotion d'une nouvelle forme des Relations Internationales

Luanda — Le député angolais, Mário Pinto de Andrade, a déclaré, depuis Pékin, qu'il était impérieux de promouvoir une nouvelle forme des Relations Internationales, de respect mutuel, d'égalité et de coopération, au bénéfice réciproque, pour la construction d'une "Communauté au destin commun de l'humanité" et d'un monde meilleur.

Intervenant au Forum Wenzhou, réalisé récemment à l'Université chinoise de Sciences Politiques et Relations Internationales de Renmin, le député du MPLA, parti au pouvoir en Angola, a souligné que "la construction d'une communauté au destin commun de l'humanité requiert que les Partis politiques et les Leaders assurent leurs responsabilités historiques et fassent preuve d'un esprit de travail ardu". La République Populaire de Chine, en tant que deuxième plus grande économie mondiale, a un énorme potentiel politique et économique, bénéfique au peuple chinois.

Ce potentiel facilite les efforts de construction d'un monde équitable de justice, et permet de partager le développement avec tous les pays du monde, a-t-il ajouté dans ce Forum organisé dans le cadre du dialogue à haut niveau entre le Parti communiste chinois et les Partis politiques de 120 pays. Mário Pinto de Andade a salué les efforts que déploie Pékin pour la paix dans le monde, la souveraineté chinoise, l'éradication de la pauvreté et la réalisation de la justice sociale. Le concept de construction d'une communauté au destin commun de l'humanité a été présenté par le Président chinois, Xi Jinping, durant la rencontre avec les leaders de quelque 200 partis et organisations politiques.