Angola: L'expansion de Radio Ecclésia requiert une solution consensuelle

Luanda — Le Ministère angolais de la Communication Sociale est engagé dans la recherche d'une solution consensuelle à la question de l'expansion des ondes de la Radio "Ecclésia" sur tout le territoire national, a fait savoir mardi à Luanda le ministre João Melo.

"C'est parfaitement légitime que l'Eglise catholique (propriétaire de Radio Ecclésia) se préoccupe de plus en plus du perfectionnement de ses mécanismes et instruments de communication avec le reste de la société", a souligné le ministre, en marge de l'ouverture d'une formation complémentaire destinée aux directeurs du Cabinet de Presse de la Conférence Episcopale d'Angola et de Sao Tomé et Principe (CEAST).

Le ministre a relevé le rôle et l'importance historique dans le monde, et notamment en Angola, de la Radio de l'Eglise catholique. Pour sa part, le président de la commission de Communication sociale de la CEAST, Tirso Blanco a dit que l'expansion de Radio Ecclésia sur tout le territoire national permettrait de faire entendre la voix des évêques, des pasteurs et l'Evangile.