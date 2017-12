Le démocrate qu'il se veut, ne saurait tolérer de telles dérives verbales qui ne sont ni plus ni moins qu'une invite à la répression, au nom du rétablissement de l'ordre public. A défaut de le sanctionner pour l'exemple, on devrait au moins lui remonter proprement les brettelles.

Mais que voulez-vous ? On est en Afrique, où la politique a souvent ses raisons que la raison du citoyen lambda ignore. Et si ce député de la majorité a pu tenir de tels propos, c'est qu'il est convaincu d'être adossé à du roc.

C'est à se demander s'il est un élu du peuple ou plutôt un ennemi du peuple. Et dire que pour des propos aussi graves, il s'en est trouvé des gens au sein de ses pairs pour l'applaudir, on n'y comprend plus rien.

Sinon, comment comprendre que pour des faits de grève et autres revendications syndicales, l'on demande à l'Etat de sévir de la sorte contre des citoyens, au motif que « la grève des enseignants est illégale » ? C'est à n'y rien comprendre ! En tout cas, quelle que soit la gravité de la faute des grévistes, ce n'est pas un discours à tenir, qui plus est, par un élu du peuple.

Le lundi 4 décembre dernier, le ministre guinéen de l'Education nationale était devant les députés pour défendre son projet de budget pour l'année 2008. Et ce, dans un contexte national marqué par la grève des enseignants qui dure depuis trois semaines et qui a vu les élèves prendre le relais de leurs enseignants dans la rue, pour demander le retour de leurs formateurs dans les classes.

