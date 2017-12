Madagascar: Trophée du jeune entrepreneur - Sacre de Mihanta Randriantsoa

La banque BNI Madagascar a élu Mihanta Malala Randriantsoa de la société Jacarandas meilleure jeune entrepreneure cette année.

Le verdict est tombé. Pour cette année, le trophée de jeune entrepreneur (TJE) revient à Mihanta Malala Randriantsoa, gérante de la société Jacarandas. Le jury a tranché son choix sur cette jeune capitaine d'entreprise à la tête d'une société spécialisée dans l'exportation d'épices et d'huiles essentielles. À ce titre, elle remporte un crédit de Ar 100 millions à taux zéro auprès de la banque BNI Madagascar, en guise de financement de son projet. La remise du trophée s'est effectuée, hier, au siège de cette banque à Analakely.

La lauréate du TJE 2017 envisage de construire une distillerie d'huiles essentielles innovante, en termes d'impact environnemental, et qui soit une unité industrielle adaptée à être 100 % féminin. Autour de cette industrie va être ensuite créé un circuit éco-touristique.

Compétition

Ingénieur agronome de formation, Mihanta Malala Randriantsoa était responsable produit et certification au sein d'un groupe international avant le déclic qui l'a conduit à créer sa propre entreprise avec le soutien d'un associé en 2004. « Nous avons démarré nos activités avec l'exportation de raphia et de produits dérivés. Au bout de deux ans, nous avons créé une agence dans la ville de Toamasina et nous nous sommes réorientés vers l'exportation en gros d'épices et d'huiles essentielles », a déclaré cette jeune chef d'entreprise, lors de la remise du trophée hier, au siège de la BNI Madagascar à Analakely.

L'année 2008 était une année marquante de l'aventure de l'entreprise avec l'ouverture de Jacaranda International pour la commercialisation en demi-gros de ses produits en France. Quelques années plus tard, la société s'est engagée dans les travaux de construction d'une distillerie d'huiles essentielles aux normes internationales dans la ville de Toamasina. Aujourd'hui, Jacarandas compte une quarantaine de clients à travers le monde, tel que l'Oréal.

En guise d'encouragement, Johary Andriambola Rajaonarison, Directeur de SAHA Compost 100 % Bio, et Harisoa Ratolojanahary, Directrice de Crêpe H&H ont été respectivement désignés 1er Accessit et 2e Accessit, dans le cadre du TJE 2017. « En plus du pack PME, ils gagnent un crédit de 20 millions ariary à taux zéro auprès de la banque », a annoncé Alexandre Mey, directeur général de la BNI Madagascar.

Chaque année, la BNI Madagascar organise un concours mettant en compétition des jeunes entrepreneurs du pays. Ils devaient être âgés de moins de 40 ans et à la tête d'une société ayant un chiffre d'affaires de moins de 60 millions d'ariary par an. Parmi les lauréats du TJE, on peut citer Andry Rajoelina de la société Injet, Chef Mbinina de la Gastronomie Pizza, Johanne Raharinosy de Teknet Group, Harilala Ramanantsoa de Madavision ou encore Andry Raveloson de la société Sodimilk.