Mali: La valorisation de « Made in Mali » pour Booster le secteur industriel

Le Mali à l'instar des autres pays africains, a célébré hier lundi 04 décembre 2017, la Journée de l'Industrialisation de l'Afrique, édition 2017, sous la thématique « Le développement industriel, indispensable à la mise en en place d'une zone de libre-échange continentale efficace et durable en Afrique ». Cette cérémonie s'est déroulée au Parc des Exposition et présidée par le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita.

L'objectif de la Journée de l'Industrialisation de l'Afrique de cette année est de sensibiliser l'opinion publique sur l'importance du développement industriel africain dans la mise en place d'une zone de libre-échange continentale durable, permettant ainsi de contribuer à la croissance économique de l'Afrique et d'éradiquer la pauvreté. Cette journée devrait faire prendre conscience du rôle que l'industrialisation joue dans le renforcement de la compétitivité des marchés et permettre d'identifier des mesures nécessaires pour que les pays africains réalisent leur potentiel.

Pour le Ministre du Développement Industriel, Mohamed Ag Aly Ibrahim, la Journée de l'Industrialisation de l'Afrique (JIA) est une journée de plaidoyer qui s'inscrit parfaitement dans la vision présidentielle du développement industriel. C'est une volonté affichée du président de la République de faire le domaine industriel, un secteur plus performant, et au regard des efforts consentis par l'Etat. Aujourd'hui, notre pays se dirige, sans nul doute vers une industrialisation forte et prospère. Au cours de cette journée, c'est les industriels qui s'adressent à des partenaires pour voir ensemble ce qui est nécessaire pour notre industrie. Cette journée a une importance capitale, car elle sera l'occasion de débattre d'un thème très important dans lequel on retrouve toutes les questions liées à la problématique de l'industrialisation de notre pays. Pour le Ministre du développement Industriel, que de longs chemins parcourus et que des avancées significatives enregistrées dans ce secteur, le développement industriel demeure aujourd'hui le pilier de notre économie et contribue fortement à la croissance économique du Mali.

Après avoir lancé cette journée, la cérémonie a été suivie de la visite de stands par le président de la République, chef de l'Etat. Pour le président de la République, c'est un secteur qui joue un très grand rôle au sein de notre économie, donc le Mali ne doit pas mettre cela à côté, au regard de son importance.