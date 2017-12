Afrique: Conférence VIH - Les enfants souvent laissés pour compte

Plus de quatre décennies après le début de l'épidémie de VIH/sida, quatre enfants sur… Plus »

L'effort sur les relais communautaires, que l'école, que les services sociaux, soient concernés ; simplifier le dépistage et encore et toujours, lutter contre les discriminations.

Nouvelles contaminations, prise en charge insuffisante, prévention inadaptée, et une explication concrète sur laquelle les organisations internationales insistent : « Pas assez de dépistage, chez les plus jeunes. »

Toujours selon l'Unicef et l'Onusida, 60 000 de ces enfants ont encore été infectés par le virus l'an dernier, et le sort des adolescents est particulièrement alarmant : des jeunes de 15-19 ans font partie de la seule tranche d'âge qui a vu depuis 2010 le nombre de décès liés au sida augmenter.

La 19e édition de la Conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles (IST), ICASA, se tient jusqu'au vendredi 8 décembre à Abidjan. A l'occasion de ce rendez-vous, l'Unicef et l'Onusida s'inquiètent de progrès à double vitesse en matière de prise en charge.

