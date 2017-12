Congo-Kinshasa: Breuvage aux multiples effets bénéfiques - Vin " Vif" - La belle invention de l'ONG " UFACO"

La République Démocratique du Congo ne cesse de révéler ses merveilles au grand jour avec des innovations faites par ses dignes fils et filles. Sylvain Malala et Aubain Okama, respectivement président et vice-président de l'ONG Union des familles du Congo UFACO, viennent de mettre à la disposition du monde le vin qu'ils appellent " Vif".

La particularité de ce produit 100% "made in DRC" est qu'il est fabriqué à base de fougère " misili" en lingala. C'est une boisson qui a beaucoup de vertus dans l'alimentation aussi bien dans la prise en charge de certaines maladies.

L'innovation n'est pas seulement Hellène (Grecque)... Sylvain Malala et Aubain Okama, loin d'être chimistes, viennent de marquer leurs noms dans le rang des tenants de l'innovation en RDC par la fabrication du vin " Vif" concocté à base de fougère. Ce produit est loin d'être une boisson artisanale. Ses fabricants l'ont soumis à un test au laboratoire du centre de recherche géologique et minière de Kinshasa.

Il convient de rappeler que cette boisson abonde en vertus. Il contient, aussi, 7% d'alcool. Pour ceux qui souffrent de l'anorexie (manque d'appétit) plus besoin de recourir aux médicaments à haut risque tel que C4. Le vin "vif" est un apéritif utile pour résoudre ce désagrément. Cette boisson soigne également le problème de la tension artérielle, anémie, le disfonctionnement érectile, contribue au rajeunissement du corps humain, nettoie les yeux, c'est un vermifuge naturel. Ceux qui l'ont déjà consommé ne manquent jamais de témoigner du résultat escompté qu'apporte le vin "vif" qui rend vif.

Appel au Gouvernement

" C'est vraiment regrettable de voir nos frères être vendus en esclaves en Lybie alors que nous avons ce qu'il faut pour subvenir à nos besoins ici. Le vin Vif n'est plus un projet sur papier, c'est déjà en exécution. Ce que nous demandons au Gouvernement congolais, aux investisseurs, de nous prêter mains fortes, car nous pouvons concurrencer les sociétés brassicoles qui œuvrent au pays", a déclaré Aubain à La Prospérité.

Zoom

La fougère est un aliment aux multiples prodiges. Ainsi, ces deux génies comptent dans un futur proche aller à plus. Ils projettent de fabriquer le jus, le savon, bonbons toujours à l'aide de la plante miraculeuse de la fougère. En attendant, ils invitent les Congolais et d'autres peuples d'ailleurs, de savourer le "vif" et rassure qu'ils ne seront en aucun cas déçus. Pour tout contact, appeler au numéro 0814997686.