Congo-Kinshasa: Autonomisation économique - Essor et Ucofem tablent sur les médias pour l'épanouissement des femmes entrepreneuses

Conscientes de leur présence dans la société, les femmes entrepreneuses se lèvent comme un seul Homme pour une forte sensibilisation de leurs droits et elles choisissent les médias comme un support pour arriver à se faire entendre.

Le projet Essor et l'Union Congolaise des Femmes des Medias -UCOFEM- a fait appel à toutes ces femmes entrepreneuses lors d'un rendez-vous dans l'enceinte de l'Hôtel Bianca dans la Commune de Kasa-Vubu. Cela pour qu'elles s'impliquent dans ce sens. Le thème débattu, "Quelles implications pour les droits économiques des femmes entrepreneuses" ?

Dans le souci de faire parvenir aux femmes entrepreneuses à un statut bien accompli sur les différents domaines de la vie, les femmes de l'Essor et de l'UCOFEM se sont lancées dans une campagne de sensibilisation des femmes pour faire comprendre au monde et aux hommes de la RDC que la femme peut faire mieux dans le secteur économique. Non seulement qu'elles sont victimes de violences sexuelles, mais elles sont, aussi, violées dans leur vie économique, a-t-il été dénoncé. Avec les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, la coordinatrice de l'Ucofem, Anna Mayimona, a montré aux femmes entrepreneuses congolaises qu'elles peuvent bien arriver à s'épanouir. Si seulement elles utilisent les médias comme un support sur lequel elles peuvent s'exprimer librement notamment, pour dénoncer les méfaits qu'elles subissent.

Le point fort

Ignorantes de leurs droits, l'Essor et l'Ucofem en faisant appel à toutes ces femmes opérant dans le secteur économique, ces deux plateformes ont profité de l'occasion pour faire comprendre à la femme qu'elle n'est plus l'objet du plaisir comme jadis. Mais, elle a des droits qu'elle doit défendre à haute voix pour qu'elle ne soit plus la rusée des hommes. Anna Mayimona les encourage d'approcher les médias afin d'exhiber toutes les frustrations et démontrer leurs talents.