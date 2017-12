Congo-Kinshasa: Massacre de Beni - Le Général Mundos blanchi par la Cour Militaire

Il était à la barre. Plus d'une semaine durant, l'ancien commandant des opérations Sokola I, était depuis toujours réclamé non seulement par le collectif de la défense des prévenus, mais aussi par l'opinion publique. Il est finalement venu éclairer la Cour. Le Général MUNDOS avait déjà été à plusieurs reprises cité par plusieurs prévenus notamment, Bonge la Chuma et le Mwami MBUNGUMA, comme «recruteur des miliciens ADF», est-il rapporté par des sources locales. Ces faits auraient été confirmés également par le rapport du GEC et par l'ancien Ministre à la Coopération Régionale et Notable de Beni, Antipas Mbusa Nyamwisi dans une interview accordée alors à la Radio France Internationale. Il est, enfin, blanchi par la Cour militaire.

