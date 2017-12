Congo-Kinshasa: Emergence de la classe moyenne - L'ANAPI offre les opportunités d'investissements en faveur des PME

Hier, mardi 5 novembre 2017, dans la salle de conférence de l'Immeuble Reine de la Paix dans la commune de la Gombe, le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, avec l'appui de la BAD/PADSP-CE, a organisé un atelier d'échanges d'informations en faveur des PME formalisées au RCCM.

Sous les bons offices de l'OPEC, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, y était représentée par son, DG Anthony Nkinzo, qui a livré la vision de son agence vis-à-vis des PME en démontrant, entre autres, les avantages qu'elle leur offre. Il a également fait un bref aperçu des missions fondamentales de l'Anapi en République Démocratique du Congo.

L'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC en sigle, a supervisé cette cérémonie dans le but de sensibiliser et booster l'émergence de la classe moyenne en République Démocratique du Congo. Au cours de cet atelier d'échanges et de partage, l'OPEC, en tant que partenaire officiel de la promotion des PME en RD. Congo, a illustré les moyens de bien gérer sa PME afin d'assurer son développement, et les mécanismes nécessaires pour réduire les tracasseries.

Dans ses missions de promouvoir une image positive de la RD. Congo, plaidoyer pour l'amélioration du climat des affaires, promouvoir des opportunités du pays et accompagner les investisseurs, l'ANAPI, en tant qu'organe conseil et technique du Gouvernement central, continue d'œuvrer dans ce sens pour soutenir les opportunités d'investissements en faveur des Petites et moyennes entreprises.

Priorités

Pour bien effectuer ses opérations, l'ANAPI passe par trois axes prioritaires dont la promotion des potentialités, de l'ANAPI elle-même, mais également de l'amélioration du climat des affaires. Raison pour laquelle, l'ensemble de l'équipe de l'agence s'emploi efficacement dans ses différentes missions en facilitant la relation et collaboration avec les institutions de la République, et la vulgarisation des missions et des services de l'ANAPI auprès du public aussi bien congolais qu'étranger.

En ce qui concerne la promotion des potentialités, Anthony Nkinzo Kamole montre ici les services qui sont offerts à tous les investisseurs, nationaux comme étrangers, avant, pendant et après le placement et qui sont d'ailleurs gratuits, donc sans aucune contrepartie financière au profit de l'agence. Cependant, le nombre de projets de PME reste de loin inférieur au nombre de projets des grandes entreprises. Et, c'est là que plusieurs efforts doivent être consentis, a-t-il souligné. Il sied de remarquer que ce sont plus les grandes entreprises qui bénéficient des avantages du Code des Investissements. D'où, l'appel aux PME et PMI de contacter l'ANAPI pour bénéficier des avantages du Code des Investissements à l'instar des grandes entreprises.

Concernant l'amélioration du climat des affaires, le dernier rapport Doing Business 2018 qui n'est plus inconnu du grand public, a prouvé les efforts remarquables de l'ANAPI, plus particulièrement dans son indicateur de la création d'entreprises, en grimpant de 2 places dans le classement des économies.

L'ANAPI lutte également dans sa feuille de route pour une "compromission 0" en ce qui concerne le suivi des dossiers et autres pratiques.

Il faudrait également citer l'adhésion à l'OHADA, la suppression de l'autorisation maritale pour la femme mariée qui veut exercer le commerce et tant d'autres réformes opérées dans le cadre du climat des affaires pour que la RD. Congo progresse davantage.

Perspectives de l'ANAPI

Le Directeur général de l'ANAPI, Anthony Nkinzo a saisi cette opportunité, pour attirer l'attention des participants sur le fait que les opportunités d'investissements à exploiter sont nombreuses en RDC notamment, dans le secteur de l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc.

Au regard de son rôle de moteur de la croissance dans les économies modernes, l'ANAPI compte, dans son plan d'actions 2018, entreprendre en faveur des PME ce qui suit :

Orienter davantage sa politique de communication à l'endroit des PME pour une meilleure sensibilisation de celles-ci vers les projets productifs, créateurs de la valeur ajoutée; appliquer un marketing proactif orienter vers les PME locales afin de leur faire bénéficier les avantages du Code des Investissements ; et associer davantage les PME locales aux rencontres B to B avec les IDE pour un partenariat d'affaires fructueux.