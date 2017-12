Congo-Kinshasa: Rude épreuve !

opinion

Dans la mythologie grecque, l'Hydre de Lerne est un monstre à plusieurs têtes qui repoussent une fois coupées. Cependant, dans l'usage de la langue de Molière, est Hydre ce qui, malgré les efforts fournis pour l'exorciser, se renforce davantage.

C'est bel et bien ce qui peut être dit du couac politico-électoral qui sévit au Congo-Kinshasa depuis 2016 à ce jour. L'impasse congolaise est véritablement hydre.

En effet, depuis la mise sur le rail du processus électoral actuel, la gare est toujours à l'horizon. Et, l'horizon, lui-même, est malencontreusement recouvert d'épais nuages. Le bout du tunnel étant, par conséquent, un mirage. A présent, avec le calendrier électoral, les projetions sont plus précises. Les scrutins sont programmés pour le 23 décembre 2017. Seulement, la certitude de parvenir à ce cap et, encore, de voir ces joutes se tenir à temps reste une équation à plusieurs inconnus. Car, ce serait selon la couleur politique et bien d'autres considérations. A l'Opposition, le doute est plus que de rigueur.

Lucha, Filimbi et Cie s'alignent, aussi, sur cette considération des choses. Les vues de ce bloc face à celles incarnées par le duo CENI-Pouvoir sont, à tout dire, aux antipodes. Aucune voie de consensus n'étant tracée, le décor d'un langage de sourds s'installe entre ces deux pôles. Et, désormais, à l'approche du 31 décembre et, sans nul doute, la question de l'après, de discordes verbales, les deux parties affichent la détermination de passer à autre chose. D'entamer, fiévreusement la confrontation de rue. L'écart n'a de cesse d'être tracé et les moins optimistes des congolais considèrent, désormais, que le pas de trop vient d'être franchi avec la loi électorale.

Le vin serait, ainsi, tiré. Il ne resterait qu'à le boire du 31 décembre au jour où, enfin, le diable de la discorde sera, définitivement, expulsé de l'agora politique congolaise. Ce, par un dialogue ou par le triomphe d'un camp. En effet, la toute dernière pomme de discorde, à savoir la loi électorale, malgré la fronde des Députés de l'Opposition et les multiples réserves de l'Opinion, a, finalement, passé le cap du test d'adoption au niveau de la Chambre Basse du Parlement. A présent, cette épineuse affaire durant cette période plus qu'électrique sur la scène politique est confiée à Léon Kengo Wa Dondo et ses paires Sénateurs de la Chambre Haute du Parlement.

Si certains sont prêts à dire que les dés sont jetés pour un affrontement entre Pouvoir et Opposition dès le 31 décembre 2017, à 23 heures 59', au plus tard, pour plus d'un analyste patenté des péripéties de la classe politique congolaise, si le vase des contradictions est plus que plein, en vérité, la validation des options dites "démocraticides, liberticides et exclusionnistes " de la loi électorale en devenir pourrait être la goutte d'eau qui viendra faire déborder le vase. Vrai ou faux ? Que décideront les Sénateurs ? L'avenir le dira. Mais, toutes considérations faites, comme en janvier 2015, la sagesse des Sages du Sénat est soumise à rude épreuve.