Congo-Brazzaville: Congo/Turquie - Echange entre Destinée Hermella Doukaga et CAN Incesu

Des projets en faveur des jeunes ont été au cœur de l'entretien entre la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique et l'ambassadeur de la Turquie au Congo, le 5 décembre à Brazzaville.

« Nous avons eu des échanges chaleureux pour nos deux pays. Nous sommes en train de parachever plusieurs projets de coopération technique dont un accord global du secteur de la jeunesse », a indiqué le diplomate turc.

Les deux personnalités ont aussi évoqué la possibilité de coopération entre le ministère de la Jeunesse et une agence de la jeunesse, basée en Turquie. « L'agence travaille sur la base des demandes des départements ministériels des pays et cela dépendra des souhaits évoqués pour tisser ce partenariat », a ajouté Can Incesu.

Précisons qu'une agence de la jeunesse est constituée de spécialistes en ingénierie de projets qui apportent un soutien pédagogique et financier aux projets menés par des jeunes et des acteurs de la jeunesse. Elle peut également proposer un ensemble d'activités transnationales de coopération dans le secteur de la jeunesse et de l'éducation non formelle.

L'agence de la jeunesse joue également un rôle déterminant dans le domaine éducatif. Elle permet au citoyen d'acquérir les compétences et la créativité dont il a besoin dans le domaine de la connaissance; moderniser les systèmes éducatifs; s'adapter aux nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage; saisir de nouvelles opportunités et favoriser l'innovation.