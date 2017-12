Cote d'Ivoire: Capture du Dividende démographique - Le Sénégalais Alassane Cissé élu président du Réseau africain des journalistes

Photo: unfpa-wcaro

M. Alassane Cissé, président du Réseau à Côte de M. Mabingué Ngom, Directeur Afrique de l'Ouest et du Centre de UNFPA, à l'ouverture des travaux de l'AG constitutive, le 5 décembre 2017 à Abidjan

« Beaucoup d'engagements sont pris, mais es actes ne suivent pas toujours, a-t-il indiqué, et si l'on n'y prend garde, l'image récemment largement diffusée de jeunes africains, en quête de mieux être, vendus comme esclaves en Libye, ne serait que l'arbre qui cache la forêt. »

Capture du Dividende démographique : Le Sénégalais Alassane Cissé élu président du Réseau africain des journalistes

Alassane Cissé, journaliste à la Radiodiffusion télévision sénégalais et Président de l'Association sénégalaise des journalistes pour la santé et la population a été élu, le 5 décembre 2017, à Abidjan, président du Réseau africain des journalistes et spécialistes en communication pour la santé, la population et le développement. Ce, pour un mandat de trois ans.

Pour M. Mabingué NGOM, Directeur de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, avec la mise en place de ce Réseau, un jalon vient donc d'être posé dans le processus de capture du Dividende démographique. « Ce représente un pari de plus de gagné », a-t-il affirmé. Ainsi, ce Réseau permettra aux professionnels africains de l'information et de la communication de mieux jouer leur partition sur la capture. Ci-dessous le communiqué.

COMMUNIQUE FINAL

Mise en place du Réseau africain des journalistes et spécialistes en communication pour la santé, la population et le développement

Des professionnels africains de l'information et de la communication ont mis en place une structure dénommée Réseau journalistes et spécialistes en communication pour la santé, la population et le développement au cours d'une assemblée générale qui s'est tenue ce mardi 05 décembre 2017 à Golf Hôtel d'Abidjan, en présence de participants venus du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire.

Ce Réseau entend contribuer à l'appropriation par les professionnels africains de l'information et de la communication des questions liées à la santé, la population et le développement, et à la capture du Dividende démographique. A cet effet, un Plan de travail annuel a été adopté qui sera mis en place par le bureau élu pour un mandat de trois ans et présidé par M. Alassane CISSE, Journaliste à la RTS, Président de l'Association sénégalaise des journalistes pour la santé et la population. Ce plan d'action annuel, soutenu par l'UNFPA, sera mis en œuvre en collaboration avec le projet SWEDD et les réseaux des parlementaires et des jeunes (Afriyan), entre autres partenaires.

Cette volonté commune de travailler en synergie a été clairement mise en évidence à la cérémonie d'ouverture, présidée par M. Mabingué NGOM, Directeur de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en présence de Dr Justin KOFFI, Coordonnateur Régional du Projet SWEDD, Mme Edwige ADEKAMBI, Représentante UNFPA au Burkina Faso, Mme Josiane YAGUIBOU, Représentante UNFPA au Mali, Mme Argentina MATAWEL, Représentante UNFPA en Côte d'Ivoire, Dr Clément KOUASSI, Coordonnateur du Projet SWEDD en Côte d'Ivoire, Mme Hind JALAL, Spécialiste Jeune et Genre au Bureau régional UNFPA Afrique de l'Ouest et du Centre , Mme Céline ADOTEVI, Spécialiste de Communication au Bureau régional UNFPA Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Siaka TRAORE, Chargé Programme Communication et Plaidoyer UNFPA Burkina Faso, Mme Kayissan AGBODJAN, Assistante au Programme VIH /SRAJ à l'UNFPA, Mme Ghislaine O. AMETCHIE, Chargé de Projets à GBCHealth en Côte d'Ivoire et Pape Arona TRAORE, Directeur Exécutif d'Afriyan, à la tête d'une importante délégation de membres de cette organisation .

Cette cérémonie d'ouverture dont la modération a été assurée par Dr Justin KOFFI, Coordonnateur Régional du Projet SWEDD, s'est ouverte sur un discours de bienvenue prononcé par Mme Marcelline GNEPROUST, journaliste au quotidien Fraternité Matin et membre du Comité ad hoc, qui a salué la présence à cette rencontre M. Mabingué NGOM, Directeur de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et de membres de l'équipe de cette institution, avant de se féliciter de la forte présence en terre ivoirienne de journalistes et spécialistes de la communication et de jeunes de plusieurs pays africains, à la veille d'une session satellite sur la jeunesse, organisée en marge de la Conférence internationale sur le SIDA et les IST (ICASA 2017) quelques jours après la tenue du Sommet UE/UA qui lui était également dédiée.

La tenue de cette AG consacre, comme l'a rappelé M. Alassane CISSE, Président dudit comité, l'aboutissement d'un processus, accompagné et soutenu par l'UNFPA, notamment par M. Mabingué NGOM, Directeur de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et de membres de l'équipe de cette institution.

En effet, a-t-il rappelé, l'UNFPA a partagé, encouragé et accompagné les initiateurs du réseau, à travers des échanges qui ont eu pour temps forts le Sommet de l'UA en janvier 2017 à Addis-Abéba, Africa Rebranding Forum, en octobre 2017 à Bruxelles , le Sommet des Premières Dames,en octobre 2017 à Abidjan, et d'autres séances de travail, notamment au Bureau régional UNFPA Afrique de l'Ouest et du Centre à Dakar.

Un jalon vient donc d'être posé dans le processus de capture du Dividende démographique, par la mise en place d'une structure qui permettra aux professionnels africains de l'information et de la communication de mieux jouer leur partition, à l'instar des jeunes et des parlementaires africains déjà constitués en réseau, a indiqué M. Mabingué NGOM, Directeur de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui salue cette initiative, qui traduit le respect de la volonté de créer ce réseau avant la fin de l'année 2017.

Il a mis en exergue l'opportunité de cette initiative, rappelant que beaucoup reste encore à faire, après une année 2017 dont les thèmes des deux sommets de l'Union Africaine ont été consacrés au Dividende démographique et qu'il s'avère plus que jamais nécessaire de veiller à la matérialisation effective de la Feuille de route de l'Union Africaine et des engagements souscrits par cette organisation et d'autres comme l'Union Européenne.

Beaucoup d'engagements sont pris, mais es actes ne suivent pas toujours, a-t-il indiqué, et si l'on n'y prend garde, l'image récemment largement diffusée de jeunes africains, en quête de mieux être, vendus comme esclaves en Libye, ne serait que l'arbre qui cache la forêt. Aussi a-t-il salué le travail déjà accompli par les initiateurs du réseau, qui peut compter sur l'appui de l'UNFPA, invitant à un meilleur cadrage des messages, leur diffusion selon des canaux et supports appropriés et par des stratégies adaptées aux contextes, aux profils et besoins des populations en général, des jeunes en particulier.

Cette disponibilité a été confirmée par Dr Justin KOFFI, Coordonnateur Régional du Projet SWEDD, qui a précisé qu'au cours de l'année 2018, l'UNFPA développera une série d'activités avec les jeunes, les leaders religieux et traditionnels, les parlementaires et les professionnels de l'information et de la communication, disposés à travailler en synergie.

Dans ces sens, la maîtrise du concept du Dividende démographique constitue une nécessité. Ce qui requiert des séances de travail sur le DD (comme celle animée après la séance d'ouverture par Dr Justin KOFFI et Mme Edwige ADEKAMBI, avant la présentation du Plan de travail du réseau), des sessions de renforcement de capacités, des voyages d'échanges, l'institution de prix pour les meilleures productions, la diffusion de messages pertinents sur le DD par le canal des réseaux sociaux (site web, facebook, twitter etc.) et des différents canaux et supports de communication, entre autres activités.

Toutes préoccupations prise en compte par les initiateurs du réseau, qui les ont intégrées dans les différents documents soumis à l'Assemblée générale qui a successivement examiné et adopté les statuts, le règlement intérieur, présenté par M. Alassane KARAMBA, Journaliste, Rédacteur en Chef du quotidien SIDWAYA du Burkina Faso, le Plan de travail annuel, présenté par Mme Marcelline GNEPROUST, journaliste au quotidien Fraternité Matin, avant la mise en place d'un bureau présidé par M. Alassane CISSE, Journaliste à la RTS, Président de l'Association sénégalaise des journalistes pour la santé et la population, avec comme Rapporteurs Mme Khadydiatou SANOGO , Journaliste à Maliweb, Dieh Moctar Cheikh Saad BOUH, Rédacteur en Chef du quotidien L'Authentique de Mauritanie, Abdoulaye THIAM, Journaliste au quotidien national Le Soleil du Sénégal, Président de l'Union de la Presse Francophone Section Sénégal et Papa Boubacar SAMB, Directeur de publication du magazine Reflets d'Afrique."