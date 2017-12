Cote d'Ivoire: Humour - Ronsia Kukielukila en route pour le sacre à Abidjan

Le jeune humoriste qui a fait ses armes au sein de la Team Toseka est en partance pour la Côte d'Ivoire où lui sera décerné le "trophée RFI Talents du rire" dont il est lauréat cette année.

« Je prends l'avion cette nuit pour aller récupérer le trophée RFI Prix Talents du rire au gala du Festival Abidjan capitale du rire, le samedi 9 décembre », a annoncé ce matin Ronsia au Courrier de Kinshasa. « Les Nyotas m'accompagnent, parce qu'elles ont été sélectionnées pour la soirée des duos », a-t-il tout de suite ajouté avec une pointe de fierté dans la voix et une expression jubilatoire. Le jeune humoriste, ravi d'effectuer ce voyage, a avoué l'être doublement parce qu'il hissera l'étendard congolais à Abidjan avec les deux humoristes qu'il a formés, en l'occurrence Princesse Watuwila et Jovitha Songwa du duo Les Nyotas.

Ronsia Kukielukila a été désigné gagnant de la troisième édition du concours RFI Prix Talents du rire sur la base d'une vidéo qu'il a postée en ligne. « J'ai participé au concours en ligne sur le site de Gondwana Productions. Je me suis inscrit en postant les liens de mes vidéos. C'était cela le principe », a-t-il pris la peine de nous expliquer. Et d'ajouter : « Quant aux critères de sélection, ils me seront détaillés sur place. Je vous en ferais part à mon retour ».

Le jeune humoriste de Kinshasa nous a confié qu'il est plus que ravi de repartir à Abidjan pour une troisième fois cette année. On le comprend. En effet, les deux premières fois que ses pieds ont foulé le sol abidjanais, c'était pour le compte de la production télévisée "Parlement du rire". Il a signalé que la première fois, il y avait été invité personnellement pour participer à la 3e saison de cette émission diffusée sur Canal +. Quant à la seconde, il avait accompagné ses poulains et protégés, Les Nyotas, qui à leur tour étaient les hôtes de la 4e saison.

Une consécration continentale

Ronsia n'en est pas à sa première consécration internationale. En effet, cette nouvelle récompense a été précédée par une reconnaissance de son talent sur la sphère continentale au travers du trophée octroyé à la Coupe d'Afrique du rire. Et, le RFI Prix Talents du rire le mène bien au-delà de son Afrique natale car il met en lice de jeunes artistes francophones d'Afrique, de l'Océan indien et des Caraïbes. Le Prix Talents du rire est la preuve qu'il n'a pas volé son titre précédent de champion de la Coupe d'Afrique du rire, la CAN des humoristes en quelque sorte, reçu à Libreville, au Gabon.

Ce premier trophée, nous a-t-il dit, a été « gagné dans le cadre de la battle humoristique qui avait réuni cinq pays ». La RDC l'a donc remporté haut la main face au Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Gabon. Pour Ronsia, le Prix Talents du rire passe pour « un véritable coup de pouce ». Mais avant tout, il le tient, tout autant que le premier, pour « une reconnaissance d'un travail de longue haleine, un dur labeur auquel (il) a consacré neuf ans ». Ce sacre fait désormais partie de ces « choses inoubliables qui comptent beaucoup et donnent envie de faire encore plus », a affirmé le jeune humoriste.

Pas étonnant que ce nouveau sacre conduise l'ancien membre de la Team Toseka à envisager de meilleures perspectives. Avoir vécu l'année 2017 de façon si radieuse ne peut que le mener à aborder, avec sérénité et confiance, l'année prochaine. C'est, d'ailleurs, avec cet état d'esprit qu'il a fait part de ses projets pour 2018. Il a, dès lors, parlé au Courrier de Kinshasa de sa triple ambition qui devrait donner plus de tonus à sa profession et par-delà sa propre carrière.

Ronsia a tout de suite dit qu'il compte « mettre en place un Comedy club ». Il envisage aussi la création « d'un centre de formation en humour pour l'encadrement de jeunes humoristes congolais en mettant au point un programme avec des cours sur mesure pour la pratique de cet art ». Encadrement qu'il a du reste déjà commencé avec le coaching des Nyotas qui porte de bons fruits. Et le clou de l'affaire serait « le lancement d'une émission de télé consacrée au stand up comedy pour mieux le vulgariser. Elle aura pour nom Bistrot des saloparts », a-t-il indiqué.