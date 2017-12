Algérie: Emmanuel Macron au pays - Un espoir pour les amis des journalistes de RFI assassinés au Mali

Ghislaine Dupont, 57 ans, et Claude Verlon, 55 ans, avaient été enlevés au cours d'un reportage, puis tués, le 2 novembre 2013, près de Kidal, dans le nord-est du Mali. C'était quelques mois après l'opération française Serval, destinée à chasser les djihadistes qui occupaient le nord du Mali et menaçaient de marcher sur Bamako, la capitale malienne.

Les membres de l'Association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon se sont réjouis de cette déclaration du président français. « Après quatre ans de silence d'Etat insupportable pour les familles et les proches, nous prenons acte avec satisfaction de cette première déclaration d'intention du nouveau président de la République au sujet du double crime de Kidal », ont-ils écrit dans le communiqué.

Les membres de l'organisation espèrent notamment que l'arrestation des assassins présumés soit abordée par les deux pays, lors du voyage du chef de l'Etat français. Ils fondent cet espoir parce que, dans une interview accordée à la Radio France internationale (RFI) et à la télévision France 24, le 29 novembre, à l'occasion d'un voyage en Afrique, le président Macron avait affirmé que la France mettait « tout en œuvre » pour capturer les auteurs et commanditaires des assassinats de ces journalistes. « En effet, selon les juges chargés de l'instruction, les bases opérationnelles des principaux suspects sont localisées dans le sud de l'Algérie », a indiqué l'association.

Alors que le président français s'envole, le 6 décembre pour Alger, l'Association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes français tués au Mali, a dit avoir « le ferme espoir que l'arrestation des suspects (...) sera au cœur de la coopération entre l'Algérie et la France », selon un communiqué rendu public le 5 décembre.

