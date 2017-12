Cote d'Ivoire: Comité de haut niveau du Rhdp - Les membres connus

Le Réseau africain des journalistes et spécialistes en communication pour la santé, la population… Plus »

Les membres du comité de haut niveau ont salué la création de ce cadre d'échanges et ont rendu un vibrant et chaleureux hommage à Alassane Ouattara et à Henri Konan Bédié, pour leur clairvoyance dans le raffermissement et la consolidation de la marche des partis membres du Rhdp vers le parti unifié.

Le Rhdp s'est engagé à contribuer à la résolution de la crise interne au Mfa et préparer son intégration au sein dudit comité. « Les missions essentielles de ce comité de haut niveau sont de travailler à la définition des modalités de la création du parti unifié du Rhdp, notamment l'élaboration des textes se rapportant à la création du parti unifié regroupant les partis membres du Rhdp et la fixation d'un chronogramme de mise en place dudit parti », lit-on dans cette note.

Dans un document dont Fratmat.info a reçu copie, cette équipe est composée de 17 cadres des partis membres du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). Ce sont précisément 6 cadres du Pdci, 6 du Rdr, 3 de l'Udpci, 1 de l'Upci et 1 du Pit. Le Mfa n'a pas de représentant dans ce comité. « Le Mouvement des forces d'avenir (Mfa) absent du fait de la crise que traverse ce parti frère du Rhdp », lit-on dans le communiqué signé des partis présents à la réunion du lundi 4 décembre.

Après une rencontre avec Henri Konan Bédié en octobre dernier, Alassane Ouattara a annoncé la mise en place d'un comité de haut niveau qui se chargera de rédiger le manifeste, le statut et le règlement intérieur et proposer aussi un calendrier. Depuis ce mardi 5 décembre 2017, les membres du comité sont connus.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.