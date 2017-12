Ile Maurice: Negative Income Tax - 40 000 personnes travailleraient au noir, difficile équation pour les autorités

Maçons, charpentiers ou encore employés de snacks, de salons de beauté ou de magasins... Ces salariés dont les revenus oscillent entre Rs 4 000 à Rs 8 000 par mois ont bel et bien droit à l'allocation de la Negative Income Tax (NIT).

Le hic : des petits commerces du secteur informel qui emploieraient ainsi entre deux et cinq personnes ne sont pas enregistrés auprès du National Pension Fund (NPF). Dans les milieux, on estime qu'autour de 40 000 salariés, travaillant avec pas moins de 10 000 employeurs ne sont pas encore fait inscrire.

Le dilemme se corse lorsque l'on sait que ces employeurs risquent bien de se retrouver avec des arrérages à payer en plus des pénalités au niveau du NPF pour chaque employé s'ils se manifestent auprès des autorités. À l'Hôtel du gouvernement, on se dit être bien au courant de cette situation. Ces employeurs bénéficieront-ils d'une amnistie sur une durée définie ? Les autorités planchent sur une formule pour assurer cette transition, indique-t-on. Et que des discussions sont en cours. «Nous espérons ainsi que les employés et les employeurs viendront vers nous», fait-on valoir. Ce, pour donner l'occasion à ceux qui sont dans le besoin de pouvoir bénéficier de la NIT.

À jeudi dernier, 25 369 personnes se sont inscrites pour bénéficier de la NIT. Lors de son discours budgétaire, en juin dernier, Pravind Jugnauth avait annoncé que 150 000 Mauriciens au bas de l'échelle salariale bénéficieront de cette allocation sociale qui devrait coûter Rs 975 millions à l'État par année. Au début, il était question, entre autres, que ceux touchant un salaire de base de Rs 9 900 et dont les revenus familiaux ne dépassaient pas Rs 30 000 par mois y soient éligibles. Sauf qu'afin de brasser plus large, les critères ont été revus et approuvés par le Conseil des ministres.

Désormais, les employés touchant jusqu'à 20 000 mensuellement sont concernés. Selon nos informations, avant que les critères ne soient amendés, les registres sociaux de l'État indiquaient qu'autour de 110 000 personnes pouvaient toucher la NIT, incluant les travailleurs étrangers qui sont au nombre d'un peu plus de 1 000.

Cependant, déjà sur les 110 000 employés enregistrés, moins d'un quart est venu de l'avant jusqu'à présent. Pourquoi ? Dans les milieux concernés, on avance travailler sur une campagne de communication. Des officiers de la Mauritius Revenue Authority (MRA) devraient également se rendre dans des compagnies déjà enregistrées, à l'instar des usines textiles, des compagnies de sécurité, ou des «fish processing industries». Car ce sont surtout les employés de ces entreprises qui sont éligibles à la NIT.