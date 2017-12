Ile Maurice: Crise chez MK - Sécurité à bord, Air Mauritius rassure

La 10e édition de la Hong Kong International Wine and Spirits fair (HKIWSF), qui s'est tenue du 9 au 11 novembre… Plus »

«Air Mauritius tient à préciser qu'elle respecte scrupuleusement la réglementation concernant le personnel requis pour l'opération de ses vols. Le personnel navigant bénéficie d'un programme de formation robuste permettant d'assurer les normes les plus élevées en matière de sécurité. Cette formation est aussi conforme à la réglementation et est sujette à des audits réguliers», peut-on lire dans le communiqué.

Dans un communiqué émis ce mardi 5 décembre 2017, la direction de MK dit souhaiter réitérer son engagement total envers ses passagers et de son personnel quant à leur sécurité. «Air Mauritius (MK) opère dans un cadre réglementaire très rigoureux», fait ressortir le communiqué. Cela fait suite à un article paru dans l'édition de l'express de ce mardi 5 décembre et ayant pour titre «Manque de personnel navigant, le service perturbé».

