Burkina Faso: Le Synatrad chez le Premier ministre - «Nous avons échangé sur l'amélioration de nos conditions de travail»

En rappel, le jeudi 21 septembre 2017, à l'issue de leur rencontre avec le Premier ministre, Mathias Kadiogo avait indiqué que l'un des points essentiels de leur grief était la prise des textes d'applications relatifs au statut particulier de la douane adopté en 2015. Il avait expliqué que la prise de ses textes d'application allait permettre aux douaniers, d'être à l'aise dans leur travail et d'être aussi équipés et mieux outillés.

Pour ce dernier, qui a refusé de dévoiler les grands points des négociations, les discussions avec le gouvernement évoluent sauf qu'elles n'ont pas été bouclées ce mardi. De ce fait, ses camarades et lui reviendront une prochaine fois pour essayer de poursuivre les concertations. Et c'est à cette prochaine audience, qu'il a promis de communiquer davantage les points sur lesquels il y a eu entente.

« C'est une suite de celle que nous avons eu avec le Premier ministre le 21 septembre dernier portant sur les conditions de vie et de travail. Aujourd'hui il était question des conditions de travail (... ) Nous avons essayé de scruter les dossiers afin de voir comment nous pouvons parvenir à accomplir les missions que le gouvernement voudrait bien confier à la douane pour cette fin d'année et l'année 2018 » a indiqué M. Kadiogo.

Le huis clos entre les douaniers et le chef du gouvernement a duré plus de deux heures.

