Burkina Faso: Attaque du commissariait de Koumbri - De nombreux dégâts matériels enregistrés

Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. J'invite ces agents à rester et ensemble on va combattre l'ennemi. Son objectif, c'est de nous disperser, mais nous ne devons pas céder à la provocation », a-t-il laissé entendre.

Je voudrais rassurer la population que les autorités et les communes voisines ont pris à bras-le-corps le problème. Beaucoup de choses sont faites pour sécuriser la zone avec la présence de la police, de la gendarmerie et bientôt de l'armée.

Dans la nuit du 4 au 5 décembre 2017, une attaque terroriste est intervenue à Koumbri, une commune rurale située à environ 30 kilomètres de Ouahigouya. Si on ne déplore pas de perte en vie humaine, les dégâts matériels sont nombreux. Le commissariat de police du district de Koumbri est parti en fumée avec tout son contenu : 4 motos, des dossiers administratifs. Notre équipe de reportage y a fait un tour et voici le récit des faits.

