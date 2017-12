Burkina Faso: Concours du reporter de développement

Afrik Pag-Ba est un festival multidisciplinaire et multisectoriel qui fait la promotion du potentiel féminin… Plus »

Il a invité la presse à une réelle adhésion au concept de reporter du développement. Il a aussi demandé aux directeurs de publication et les chefs de rédaction à soutenir le concept. Il a, par ailleurs, salué l'initiative car selon lui les projets et programmes sont importants dans le développement d'un pays. « La presse a besoin à la fois de mettre en valeur ces projets et d'avoir un regard critique », a-t-il avancé. Il a donc invité les journalistes à beaucoup plus de participation aux prochaines éditions du concours du reporter du développement.

Ainsi, la cérémonie de récompense a été mise à profit pour présenter plusieurs projets financés par la Banque mondiale notamment, le projet d'appui au secteur de l'électricité, le projet 2IE, le projet d'amélioration de la qualité de l'éducation et celui d'autonomisation des femmes. Parrain de l'évènement, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Remis Fulgance Dandjinou a félicité les organisateurs du concours pour leur initiative car pour lui, les projets et programmes sont importants pour le développement d'un pays.

Il a été suivi par Joseph Haro, un autre artisan de la plume à Sidwaya qui a lui, reçu 250 000 F CFA, un trophée, une tablette numérique, et un power Bank. Larissa Tienbréogo de la Radio nationale a obtenu le premier prix en catégorie radio, tandis que l'article de Grégoire Bazié de Faso.net a été le meilleur en catégorie presse en ligne. Les deux ont gagné les mêmes récompenses que M. Ouédraogo. Ce dernier a révélé que son reportage a porté sur le village de Kompienbiga, une localité située à environ 70 km de de Fada N'Gourma, dans la région de l'Est. « Ce village s'est métamorphosé à la faveur du projet d'électrification rurale financé par la Banque mondiale.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.