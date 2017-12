Burkina Faso: Projet de l'aéroport de Donsin

Afrik Pag-Ba est un festival multidisciplinaire et multisectoriel qui fait la promotion du potentiel féminin… Plus »

Auparavant, lors du débat général, certains députés avaient émis des inquiétudes notamment sur le retard accusé dans l'élaboration des contrats des entreprises devant exécuter les travaux et la prise en compte des femmes dans la répartition des 300 hectares de terre à aménager. Sur le premier point, le ministre de tutelle du projet a reconnu les faits. Il a assuré les parlementaires des dispositions prises par l'exécutif pour accélérer le processus et alléger rapidement les souffrances des populations touchées par le projet de construction de la plateforme aéroportuaire de Donsin.

Les problèmes d'approvisionnement en eau potable des sites d'accueil des populations déplacées par le projet de construction du nouvel aéroport de Donsin préoccupent le gouvernement. Le projet de loi portant ratification d'un accord de prêt destiné à la réalisation d'infrastructures hydrauliques à leur profit introduit par l'exécutif a été adopté, hier 5 décembre 2017 par l'Assemblée nationale à l'unanimité des 102 votants du jour. Selon le ministre de l'Eau et de l'assainissement qui a assisté au vote, la délocalisation des populations affectées par les projets entraine des problèmes sociaux, familiaux, d'us et coutumes qui peuvent compromettre la mise en œuvre des programmes s'ils ne sont pas réglés.

Les députés ont adopté le mardi 5 décembre 2017, deux projets de lois relatifs à l'autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu entre l'Etat burkinabè et le Royaume de Belgique et la réglementation de la profession d'huissier de justice.

