Burkina Faso: Coupe du maire de l'arrondissement n°7

L'Union FC du secteur n°30 de la ville de Ouagadougou a remporté la 1ère édition de la coupe du maire de l'arrondissement n°7. Cette formation sportive est venue à bout (4-2), de celle de Tip Tip FC, à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but. Le score était nul et vierge au terme du temps règlementaire. C'était le samedi 2 décembre 2017 à Ouagadougou.

Les rideaux sont tombés le samedi dernier sur la première édition de la coupe du maire de l'arrondissement n°7 de la ville de Ouagadougou. Et c'est l'Union FC du secteur n°30 qui inscrit le premier son nom sur le palmarès à l'issue de son sacre (4-2) face à Tip Tip FC au sortir de l'épreuve fatidique des tirs au but. Huit équipes ont été au départ de cette coupe. Pendant un mois et demi, elles ont rivalisé pour laisser place à Union FC du secteur n°30 et Tip Tip FC pour l'apothéose. Au terme des 2 fois 25 mn, les finalistes n'ont pas pu se départager. Et pourtant, ce ne sont pas des occasions de buts qui ont fait défaut. Le dernier geste n'a pas été au rendez-vous. Donc il a fallu recourir aux tirs au but. Une épreuve qui a souri aux représentants du secteur n°30.

Sur cinq tirs, ils ont réussi 4 contre 2 pour leur adversaire du jour. Selon le donateur, Seydou Compaoré, en initiant la compétition, encore au premier stade d'expression, il s'est agi pour eux de rassembler les jeunes de l'arrondissement autour d'une manifestation à caractère populaire et festif. « Notre conviction, il n'y avait pas meilleure activité que le football, sport-roi, qui ne connaît ni sexe, ni âge, ni origine sociale, ni même catégorie sociale » a-t-il confié.

D'ajouter : « Nous fondons espoir que les différentes rencontres, au-delà des différences politiques, auront contribué à briser les murs de méfiance et de défiance ». Quant au parrain, Abdoul Ouédraogo, plus connu sous le pseudonyme Abdoul service, il a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les promoteurs d'activités sportives dont le football. « Je demande à tous les promoteurs de rehausser les prix. On ne peut pas organiser une coupe à l'image de celle du maire de l'arrondissement n°7 et avoir comme premier prix un montant de 100 000 FCFA !» a-t-il avoué. Pour ce faire, le parrain a fait parler son cœur.

Le premier prix qui était initialement de 100 000 FCFA, passe à 600 000 FCFA. Le finaliste malheureux a désormais de quoi se consoler. L'enveloppe passe de 75 000 FCFA à 375 000 FCFA. Zagtouli FC ferme la marche et s'est vu octroyer une somme de 200 000 FCFA. La coupe du maire de l'arrondissement n°7 ne s'est pas limitée au sport roi. Elle a concerné également la pétanque.