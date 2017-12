Congo-Kinshasa: Le projet de loi électorale adopté à l'Assemblée nationale divise toujours

Il y a deux fois que nous faisons les élections avec des candidatures sans but, qui n'ont pas de moyens, ni rien du tout. Mais ils viennent et ils veulent déjà assumer des hautes fonctions politiques alors que ce n'est pas le cas. »

A l'époque, Vital Kamerhe dans sa circonscription avait raflé plus de 100 000 voix. Moïse Katumbi aussi, en 2006, a eu plus de voix et a entraîné dans la proportionnelle quatre ou cinq sièges avec lui, énonce Célestin Bondomisoun.

Célestin Bondomisoun, député du principal parti de la majorité présidentielle, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), rejette ces accusations et assure que ce projet est bien constitutionnel. « La RDC n'est pas le seul pays ou le premier a appliqué les seuils. Je suis à ma deuxième mandature.

Parce que l'article 118 dit : « sont élus au suffrage universel, seules les listes des partis politiques et regroupements politiques, ou des indépendants ayant atteint ou dépassé le seuil de 1% ». Mais un indépendant, comment on va calculer ? Parce que lui n'est pas candidat partout.

