Afrique de l'Ouest: Accord en vue entre le Mali et la Guinée après les heurts entre orpailleurs

Cela nous permettra d'avoir une meilleure administration des zones frontalières et de mieux conduire la coopération et la gestion administrative des frontières. »

Les incidents qui sont arrivés ne concernent pas exactement cette question de frontière, mais la délimitation scientifique et légale des frontières permet aux Etats de mieux s'organiser et de mieux administrer les zones frontalières.

Cela n'est pas acceptable compte tenu des liens historiques, des liens culturels, familiaux qui existent entre ces populations. On pense que les messages ont été entendus, en tout cas les différentes forces de sécurité travaillent à cela, communiquent, échangent des informations pour que cela n'arrive plus. »

Et surtout dire que nous ne pouvions pas, en tant que gouvernement, accepter que des ressortissants maliens et guinéens s'affrontent.

Pendant deux jours, les délégations guinéenne et malienne, conduites par les ministres de l'Administration du territoire de ces deux pays, se sont rencontrées à Kankan suite aux affrontements de la fin novembre concernant la paternité d'un site d'orpaillage. Elles se sont penchées sur un projet de traité bilatéral sur la délimitation et la gestion de cette frontière.

Les deux villages de Balandougou en Guinée (sous-préfecture de la préfecture de Kankan) et Gnaouléni au Mali (commune de Benkadi et du cercle de Kangaba dans la région de Koulikoro) revendiquent la paternité d'un site d'orpaillage. Les deux pays travaillent sur un projet de traité bilatéral sur la gestion de cette frontière.

Lundi et mardi, des délégations guinéenne et malienne se sont rencontrées à Kankan, en Guinée, suite aux incidents meurtriers de la fin novembre au cours desquels des orpailleurs situés de part et d'autre de la frontière s'étaient affrontés, causant notamment la mort de gendarmes maliens.

