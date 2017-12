Sénégal: L'eau, l'assainissement et la sécurité au menu

Parmi les projets de l'Etat déclinés par le chef du gouvernement figure, la continuité du programme Promovilles. « La phase 2 de promovilles, d'un montant de 84 milliards, qui démarre en 2018, a comme objectifs la réalisation de 63 km de linéaire de voiries assainies et éclairées ainsi que des aménagements paysagers dans la région de Dakar.

Elle prendra en compte le reprofilage et la couverture du Canal Ouest de Rufisque, l'aménagement des bassins versants de Yeumbeul et Malika et la construction d'une digue-route à Matam», a dit Mohammad Boun Abdallah Dionne. «Un programme de 100.000 latrines familiales sera réalisé, à partir de 2018, au profit des communes rurales», poursuit-il.

La troisième usine de Keur Momar Sarr et l'unité de dessalement de l'eau de mer, deux projets qui seront finalisés en 2020 avec un coût cumulé de 465 milliards de francs Cfa auront un volume d'eau additionnel de 300.000 m3/j. Et c'est l'approvisionnement en eau de plus 3,5 millions de personnes qui est en jeu, a indiqué le Premier Ministre.

Sur les trois prochaines années, le gouvernement engagera la construction de 15 nouveaux commissariats de police à Dakar et dans les régions, de 22 postes frontaliers et de nouvelles casernes.

Les installations, équipements et moyens de surveillance et d'intervention opérationnelle scientifique et technique des forces de défense et de sécurité seront davantage renforcés. Il est aussi prévu la construction d'une dizaine de brigades gendarmerie, la réhabilitation de sept casernes et le déploiement d'escadrons de surveillance le long des frontières. Le programme démarre en 2018, selon Mahammad Boun Abdallah Dionne.

Dans la même dynamique, les effectifs des forces de défense et de sécurité seront renforcés avec le recrutement de 3800 élèves officiers et élèves gendarmes sur 3 ans, outre des recrutements dans les forces armées et la police. Il est prévu le relèvement des niveaux d'équipements des services des sapeurs pompiers par la construction de 20 nouvelles casernes réparties dans onze départements.