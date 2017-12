Sénégal: Qualification des Lions au mondial 2018 - Mahammed B. A. Dionne salue la «persévérance » et le « travail» engagés

Le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a salué et offert en exemple, l'équipe nationale de football du Sénégal, après sa qualification Coupe du monde 2018.

Dans sa déclaration de politique générale prononcée hier, mardi 5 décembree, à l'Assemblée nationale, le Chef du gouvernement a indiqué qu'elle témoigne de la «persévérance » et du «travail» mais aussi du « Sénégal qui gagne». Le PM a aussi profité de la tribune parlementaire pour rappeler, en substance, les ambitions du Sénégal en matiére d'infrastructures sportives et annoncé en même temps l'adoption d'un nouveau code et de conventions d'objectifs qui seront signées avec les fédérations sportives.

Le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne a déclaré que la qualification des Lions à la prochaine Coupe du Monde en Russie constitue un témoignage éloquent de la «persévérance» et «du travail» effectué. «La belle victoire de nos Lions du football et leur qualification pour la Coupe du Monde Russie 2018 que j'évoquais tantôt, sont des témoignages éloquents de ce que peuvent nous apporter la persévérance et le travail. Nous leur exprimons une fois de plus, nos félicitations car, quand les jeunes réussissent, une nation construit sa confiance et sa propre réussite», a-t-il souligné dans sa déclaration de politique générale prononcée hier, mardi 5 décembre, à l'Assemblée nationale.

«Eux, comme nous, devont cependant comprendre que ces performances qui nous font franchir des pas décisifs en direction de la cour des grands, exigent davantage de nous, en nous imposant de redoubler d'effort, de discipline et de patriotisme pour aller de l'avant. Pour notre part, nous nous y attèlerons », a-t-il salué indiquant qu'elle traduit également «l'ambition d'un Sénégal qui gagne».

Vers un code du sport et des contrats d'objectifs

Le chef du gouvernement a également profité de l'occasion pour rappeler dans son discours que dans le cadre de sa politique de maillage du territoire, l'Etat achevera avant 2020, ses infrastructures sportives. «Les Lions, avec leur qualification, ont traduit notre ambition d'un Sénégal qui gagne. Aussi, l'État a décidé de renforcer sa politique de maillage du territoire en infrastructures sportives. Le programme de réalisation des stades régionaux de Kaffrine, Kédougou et Sédhiou sera achevé avant 2020. De même que les différents stades entamés à Dakar et dans les régions. Notre pays étrennera avant 2019 son arène nationale de lutte et son Palais de sports de Diamniadio», soutient-il annonçant, l'adption d'un nouveau code du sport. «Un accent particulier sera mis sur la promotion du sport scolaire et de toutes les disciplines sportives sur l'ensemble du territoire. Le nouveau code du sport sera adopté et des conventions d'objectifs sseront signées avec les Fédérations sportives d'ici à 2019», a-t-il notamment dit.