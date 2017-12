Sénégal: 75 millions F CFA pour le financement du laboratoire d'analyse des drogues

Le ministre de l'intérieur, Aly Ngouye Ndiaye en compagnie de l'ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, M. Tulinabo Mushingi a procédé hier, mardi 05 décembre, à l'ouverture officielle du Laboratoire d'Analyse des Drogues de la Police Nationale.

Un projet d'une valeur de 75 millions fca financé par les Etats-Unis qui s'inscrit dans le cadre de la coopération sénégalo-américaine, des défis transnationaux mais surtout pour la lutte contre le trafic des drogues et la criminalité. Ce laboratoire doté d'équipements très modernes permettra d'analyser avec précision les produits suspects saisis. «Les spectromètres IS10 et IS50 que nous avons ici sont plus modernes, donc c'est les plus récents parmi les spectromètres et cela nous permettra de contourner la manœuvre des électrons lorsqu'ils se présenteront à nous.

Un échantillon de mixture poudre suspectée cocaïne ou bien héroïne nous permettra quel que soit l'infime quantité de la drogue qui a été mélangée à un adultérant, de déceler le produit et donner le pourcentage de stupéfiant précis qui a dans l'échantillon analysé. C'est là le plus grand intérêt », a expliqué Pape Aly Ndao, chef du laboratoire national d'analyse de drogue.

Se prononçant à cette occasion, l'ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo Mushingi soutient que la lutte contre le trafic de drogue nécessite une mobilisation de toutes les forces de défense et de sécurité, ainsi que de la justice et exige les moyens adaptes et un renforcement de capacité permanent du personnel. « Comme nous le savons tous, le trafic de drogue génère instabilité et criminalité organisée et constitue une menace transnationale. Par conséquent, une réponse concertée et cohérente est nécessaire en raison de l'augmentation inquiétante du trafic de drogue et des conséquences potentielles dans la région, tel que le blanchiment d'argent, la corruption, la violence et même le finance du terrorisme », alerte le représentant des USA au Sénégal.

A son tour le ministre de l'intérieur, Aly Nguouye Ndiaye a tenu à remercier le gouvernement américain de son engagement à soutenir le Sénégal dans ces défis de lutte contre le trafic de drogue. Car, selon lui c'est un laboratoire de dernière génération permettant d'analyser tous les types de drogue saisie dans le cadre des enquêtes qui permettront détailler les preuves ou de les réfuter. Et aujourd'hui avec ces outils d'analyse, le ministre a fait remarquer que la police nationale est «bien dotée» d'instruments qui lui permettent de bien faire son travail.