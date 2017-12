Sénégal: Sadio Mané - «La dynamique d'équipe prime sur toute ambition personnelle»

Le Réseau africain des journalistes et spécialistes en communication pour la santé, la population… Plus »

Philippe est l'un des meilleurs joueurs du monde et ses coups francs sont incroyables. J'essaie toujours d'apprendre de lui, mais je pense qu'il ne veut pas me montrer ses petits trucs et astuces (rires) ! Il s'entraîne tout le temps, c'est pourquoi il lui est facile de marquer en match.

Mo Salah a marqué beaucoup de buts cette saison, pensez-vous que vous et vos autres coéquipiers devriez scorer plus ?

Il s'agira assurément de l'un des plus importants. Nous avons une excellente équipe et, bien que nous sachions que ce sera un match difficile, nous pouvons battre n'importe quel adversaire dans le monde.

Bien sûr. Nous avons de grands joueurs et nous nous améliorons match après match ; nous travaillons dur chaque jour à l'entraînement et j'espère que cet état d'esprit perdurera. Un derby approche [NDLR : Liverpool affrontera Everton à Anfield au prochain tour de FA Cup].

L'attaquant des Reds a confirmé qu'il se sentait en pleine forme, et s'est déclaré impatient d'affronter le Spartak Moscou à Anfield, demain, si Jürgen Klopp le fait jouer. L'international sénégalais est resté sur le banc tout au long de la dernière rencontre des Reds - une victoire 5-1 en Premier League à l'extérieur, à Brighton. L'ailier a confirmé à liverpoolfc.com que son absence n'était pas due à une blessure et qu'il avait pleinement conscience que c'était un choix de l'entraîneur de procéder à un turnover afin de tirer un maximum de son effectif.

