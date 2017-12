Ile Maurice: Accident mortel à Bois-Marchand - «Linn fer so tifi bye ek linn dir li apré li pou vinn get li»

Le compteur continue à s'affoler. La route a fait sa 150e victime, hier, mardi 5 décembre.

Soit six de plus que l'année dernière. Jean Ronald Perrine, un habitant de Baie-du-Tombeau de 33 ans, traversait l'autoroute à Bois-Marchand lorsqu'il a été percuté par une voiture. Celle-ci se dirigeait vers le Nord. Le trentenaire n'a pas survécu. Il laisse derrière lui trois enfants, âgés de quatre, dix et 12 ans.

Il est 19 h 30, à l'avenue Prince Thomas, Bois-Marchand. Plusieurs personnes se sont regroupées après avoir appris la terrible nouvelle. Quelques mètres plus loin, des enfants s'attellent à leur jeu, loin de se soucier du drame qui a touché un des leurs. Marie Louise, ex compagne de Jean Ronald Perrine, confie que celui-ci venait à peine de rencontrer leur fillette à Bois-Marchand.

«Il habitait à Baie-du-Tombeau chez son parrain et il est allé récupérer des affaires pour sa fille. Linn fer so tifi bye ek linn dir li apré li pou vinn get li. Nous avons ensuite pris connaissance de l'accident. Je suis triste. Nous étions séparés, mais il contactait sa fille tous les jours», se désole la jeune femme.

Giovanni Perrine, un cousin de la victime, raconte, lui, que c'est en sortant du travail que des amis l'ont informé de l'accident. Il ne savait pas que son cousin y était impliqué. «Lorsque j'ai accouru sur les lieux de l'accident, j'ai vu Ronald dans une mare de sang.» Jean Ronald Perrine est décrit par son entourage comme quelqu'un de «bosseur».

Le chauffeur du véhicule accidenté, un habitant de Rivière- du-Rempart de 55 ans, a été soumis à un alcotest. Celui-ci s'est révélé négatif.