Madagascar: Permis biométrique - Les retardataires « repêchés » !

Cette première échéance a particulièrement fait paniquer les titulaires du permis de conduire établis à l'étranger et qui n'envisagent pas encore de revenir au pays avant fin 2016. Depuis, les donnes ont changé. Maintenant, les retardataires ont une nouvelle chance d'être repêchés. D'autant plus que les responsables du centre immatriculateur se sont, cette fois, gardé d'avancer une date limite pour la prochaine - et peut-être dernière - échéance. La démarche en vue de l'obtention du permis biométrique ne devra plus prendre des semaines, voire des mois, comme c'était le cas il y a encore quelques mois, estiment les usagers. Des situations fortement propices au développement de la corruption.

Pour la énième fois, la date butoir pour le remplacement de ces pièces en biométriques vient d'être repoussée. A la grande satisfaction de ceux qui n'ont pas encore commencé à entamer les démarches pour l'obtention du permis biométrique. Depuis le dernier ajournement, cette année, avant celle qui vient d'être annoncée, hier, les usagers qui se présentent au centre immatriculateur à Ambohidahy pour le permis et la carte grise biométriques sont nettement moins nombreux en comparaison avec la cohue et les bagarres du début, en 2016, lorsque l'annonce de l'obligation de remplacement de ces pièces pour fin 2016, a fait précipiter les usagers vers Ambohidahy, quitte à passer des heures sur place.

