Madagascar: Maharidaza-MAnjakandrina - Un homme retrouvé mort défiguré dans des broussailles

Le constat a revelé que la victime n'aurait pas été tué dans cette endroit du fait. Les circonstances du lieu et l'état du corps du défunt ne permettent pas de dire le contraire. Mais ce qui est sûr, les blessures trouvées sur la victime font penser qu'il s'agit un meurtre purement et simplement dont la raison serait une règlement de compte.

C'étaient des enfants qui sont partis à la recherche de bois de chauffe le matin du vendredi 1 novembre qui ont remarqué quelque chose d'anormale dans les buissons qu'ils devaient traverser. Curieux, ils s-y sont approchés et ont trouvé un corps sans vie d'un homme presque dénudé et défiguré. Surpris, ces jeunes gens ont tout de suite alerté les responsables de leur village qui ont leur tour alerté les autorités le plus proche.

