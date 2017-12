Madagascar: Tokyo - Recontre entre Hery Rajaonarimampianina et le PM japonais Shinzo Abe, hier

Par ailleurs le Premier ministre Shinzo Abe a fait part du soutien du Japon dans la mise en œuvre du Plan National de dévelopement, notamment à travers une assistance technique et financière pour la réalisation de projets d'infratsructures de haute qualité et le renforcement de capacités.

La recontre a été marquée par une cérémonie d'échange de notes portant sur le domaine de la sécurité alimentaire et celui de l'approvisionnement en eau potable. Il s'agit d'une dotation d'aide alimentaire d'un montant de 470 millions de yen, et de l'octroi de 200 millions de yen pour la mise en place d'uné purateuer d'eau.

Le Président Hery Rajaonarimampianina a rencontré le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, hier à Tokyo. Ils ont déclaré ainsi que « les relations d'amitié et de coopération entre Madagascar et le Japon entrent dans une nouvelle phase ».

