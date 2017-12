Madagascar: Les premières réactions du pouvoir face aux hausses

Les consommateurs n'ont pas accordé d'importance à ces stocks en abondance sur le marché. Le Premier ministre a donc décidé de faire un geste fort, en faisant une descente médiatisée sur le marché d'Anosibe. Il a fait parler les grossistes qui ont assuré que les Malgaches ne devaient pas s'inquiéter. On a vu des prix très abordables. La population devrait donc de ce côté être rassuré et ne plus craindre de pénurie.

Les Malgaches qui ont toujours été patients ont commencé à récriminer. Il n'en pouvait pas être autrement devant cette cherté de la vie qui les a totalement mis sur la paille. Pour amoindrir les effets négatifs de cette flambée des prix, les autorités ont annoncé des importations massives de riz. Leur impact sur l'opinion ne s'est pas fait sentir car cette dernière s'est surtout focalisée sur les 2 500 ariary et plus du « makalioka ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.