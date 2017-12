Congo-Kinshasa: Florent Ibenge - Poursuivra, poursuivra pas avec les Léopard ? Réponse la 13 décembre

Florent Ibenge, sélectionneur de l'équipe nationale de football de la RDC, sera-t-il reconduit à ses fonctions ? Son nom est évoqué depuis belle lurette comme un sorcier noir. Son avenir en sélection fait l'objet de beaucoup de débats. L'avenir de Florent Ibenge à la tête des Léopards de la RDC sera connu le 13 décembre selon Fédération congolaise de football association (FECOFA).

Dans un entretien avec la presse locale, Constant Omari Selemani, président de la FECOFA a déclaré : « Officiellement le contrat du coach expire en février 2018. Nous l'avions choisi pour un projet : celui de reconstruire notre équipe nationale et si possible, nous qualifier pour la Coupe du monde 2018 et aussi la CAN 2019... Mais, nous les [tous les staffs techniques, NDLR] avons convoqués pour une réunion le 13 décembre, à l'issue de laquelle nous déciderons. Sachez que nous sommes arrivés à la porte du mondial avec des résultats satisfaisants. Donc, il nous reste les éliminatoires de la CAN 2019 ».

Florent Ibenge, nommé à la tête des Léopards en août 2014, est l'un des rares sélectionneurs locaux à briller en Afrique. Il a conduit l'équipe du Congo à la 3e place de la CAN 2015 et en quarts de finale de celle de 2017, après avoir gagné le Chan 2016. En effet, pour Constant Omari, les Léopards ont démontré qu'ils avaient un potentiel important avec une marge de progression et qu'ils n'avaient pas à rougir de l'élimination lors des phases de qualification à la Coupe du Monde.