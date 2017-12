Sénégal/Libye: Esclavagisme - Benjamin Mendy s'attaque au sujet

Français mais d'origine sénégalaise, Benjamin Mendy a également vu le reportage de CNN mettant en évidence un vaste réseau de trafic d'humains en Libye. Et à l'instar d'autres footballeurs, le défenseur de Manchester City, actuellement blessé, a tenu dans le Times une chronique dans laquelle il est revenu sur le sujet.

« L'esclavagisme ? En 2017 ? En aucune façon ! Les monstres et les prédateurs profitent des personnes désespérées et cela conduit à la torture, au viol, à l'esclavage et à d'autres horreurs. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, j'ai toujours été intéressé par des causes humanitaires, et j'ai souvent essayé de transmettre des informations quand cela avait du sens. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner le ton et de parler pour moi-même. (... ) Cela m'a conduit à essayer de comprendre les origines de ce cauchemar. (... ) Le fait que nous ayons maintenant accès à toutes ces informations nous aide à croire que quelque chose peut être fait ... et doit être fait. Je sais que certains pourraient dire que je ne suis pas la bonne personne pour parler de ces sujets, mais j'espère que ces quelques mots auront un effet positif et aideront les gens à réaliser que certains changements doivent être faits », a-t-il écrit.