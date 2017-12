Maroc: Wydad - Objectif, la finale !

Le coup d'envoi de la Coupe du Monde des Clubs 2017 sera donné aujourd'hui aux Emirats Arabes Unis. Le premier match de cette compétition opposera une formation émiratie, Al Jazeera, aux new-zélandais d'Auckland City.

Le Wydad Casablanca représente l'Afrique à cette Coupe du Monde des Clubs. L'aventure de l'équipe championne d'Afrique en titre dans cette compétition commence samedi 9 décembre contre le club mexicain de Pachuca. La victoire serait synonyme de qualification en demi-finale. Si les Rouges réussissent à battre les Mexicains, ils affronteront en demi-finale la formation brésilienne de Grêmio. Mais pour les Rouges de Casablanca, l'objectif est d'atteindre la finale.

« Notre ambition est d'atteindre la finale. Cet objectif ne sera pas facile à atteindre puisqu'on va affronter des clubs aguerris, a confié Houcine Ammouta, entraîneur du WAC dans des propos relayés par Le Matin. On doit faire attention aux détails parce que ce genre de rencontre de haut niveau se joue sur des petits détails. L'objectif du club en général est d'acquérir plus d'expérience en allant en finale. Pour les joueurs, l'occasion est propice pour montrer toute l'étendue de leur art, d'autant plus que des recruteurs mondiaux seront sur place. C'est une occasion pour eux d'attirer l'attention et, pourquoi pas, décrocher des contrats professionnels meilleurs que ceux qu'ils ont au Maroc, pour améliorer à la fois leur niveau technique et matériel. »

Les poulains de Houcine Ammouta joueront l'une des deux rencontres du deuxième tour contre le Pachuca, qui est l'un des clubs les plus populaires et les plus titrés au Mexique. Les Mexicains de Pachuca ne sont pas des néophytes dans la compétition, loin de là. Ils vont participer cette année pour la quatrième fois à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Les Tuzos sont arrivés aux Émirats Arabes Unis avec la ferme intention d'améliorer leur meilleure performance dans l'épreuve, à savoir la quatrième place conquise en 2008.

« La première chose est que le club mexicain de Pachuca est habitué à disputer ce genre de compétition. Si je ne me trompe pas, c'est sa quatrième participation en Coupe du monde des clubs. Il dispose de plusieurs stars. La plus célèbre d'entre elles est le Japonais Honda, qui avait évolué au Milan AC. C'est une équipe offensive avec de bons milieux de terrain et de bons attaquants. Le latéral droit participe aux actions offensives. Ils ont aussi un bon gardien de but. Je pense que leur point fort réside dans le côté droit. Ils ont quatre ou cinq joueurs dans la partie des dix-huit mètres adverses. En dépit de tout cela, les adversaires ne me font pas peur. On doit jouer sur nos qualités. J'espère juste que mes joueurs se dépenseront à 100%. On a un groupe compact, solide, agressif et discipliné tactiquement. J'espère qu'on va accomplir les mêmes exploits que ceux déjà réalisés face à Al Ahly, l'USM Alger et Mameloudi Sundowns », a ajouté Houcine Ammouta.