Afrique: CECAFA Challenge Cup - Du souci pour le Rwanda

Le Réseau africain des journalistes et spécialistes en communication pour la santé, la population… Plus »

L'autre match du groupe A s'est terminé sur un nul sans but entre le Kenya et la Libye (0-0). Après deux journées le Kanya reste en tête avec 4 points.

Dès le départ l'équipe de Zanzibar a semblé plus à l'aise et a logiquement ouvert le score par Mudathir Yahya (1-0, 35'). Le Rwanda bien réagi égalisant au tout début de la deuxième période a riposté et égalisé à la 47e minute grâce à Muhadjir Hakizimana (1-1, 47'). Simple illusion, une frappe puissante de Mohamed Juma redonnant l'avantage à Zanzibar (2-1, 54'). Le calvaire des Rwandais n'était pas terminé puisqu'ils allaient concéder un troisième but signé Kassim Khamiss (3-1, 86').

Déjà battus par le pays organisateur lors de la première journée le sélectionneur Antoine Hey et ses hommes ont concédé une deuxième défaite, cette fois face à Zanzibar. Le score n'est pas très rassurant car si les Amavubi ont marqué un but, ils en ont concédé trois.

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.