Ile Maurice: Commentaire sur Tania Diolle - Les internautes demandent à Joanna Bérenger de s'excuser

Outre ce cas en particulier, les adversaires politiques décident de plus en plus de régler leurs comptes sur les réseaux sociaux. Mais les commentaires laissés par les membres des partis politiques sur les réseaux sociaux peuvent-ils impacter les résultats de la partielle ? Pour Jocelyn Chan Low, observateur politique, aucune étude n'a jusqu'ici prouvé cela. Ni le contraire d'ailleurs. Il est toutefois d'avis que ces paroles s'envoleront le jour du vote.

«Tania Diolle. Je peux comprendre que vous jalousiez ceux qui ont la chance d'avoir un papa, donc je ne vous en veux pas pour ce petit post inutile», réplique Joanna Bérenger. Dans le même commentaire, elle va plus loin en faisant allusion au fait que Tania Diolle n'ait pas d'enfants. «Pour ce qui est des caprices, on en reparlera quand vous aurez un enfant. Je comprendrai que vous n'ayez pas vraiment conscience de ce que représente un caprice pour le moment.»

