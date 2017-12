Ile Maurice: Law and Order - 52 nouveaux véhicules viennent étoffer la flotte de la police

Des cadeaux de Noël en avance ? Des joujoux plus vrais que nature ? Ce qui est sûr c'est que les tout-petits - et pas seulement - auraient trouvé leur bonheur ce mercredi 6 décembre aux Casernes centrales. Une cérémonie et une parade ont eu lieu pour présenter les 52 nouveaux véhicules qui viennent étoffer la flotte de la police.

Dans son discours, le Deputy Commissioner of Police de la Traffic Branch and Road Safety Unit, Mukhtar Din Taujoo, a expliqué que ces véhicules - 26 vans et 26 motos - répondent aux normes internationales. Ceux-ci, ajoute-t-il, permettront d'offrir un service de qualité au public. Surtout en cette période festive, pendant laquelle les officiers de l'ordre seront davantage présents sur le terrain, souligne-t-il, afin de traquer ceux qui enfreignent le code de la route.

Les conducteurs et motards de la police ont, au préalable, suivi une formation afin de maîtriser ces nouveaux véhicules. Au dire du Deputy Commissioner of Police Taujoo, des cameras pourraient y être installées par la suite.

Également présent, le commissaire de police Mario Nobin n'a cependant pas pris la parole.